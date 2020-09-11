وزير الخارجية الأمريكي: نبدأ عهدًا جديدًا للسلام بإعلان البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل المزيد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليجمعة، إن في الذكري الـ19 لأحداث 11 سبتمبر 2001 نبدأ عهدًا جديدًا للسلام بإعلان البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن خطوة إقامة علاقات دبلوماسية بين دول عربية وإسرائيل دفعة لـ "شرق أوسط جديد"

ووجه بومبيو الشكر إلى عاهل البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي "لتحليهم بالشجاعة كي يغيرا مصير الأمم".

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والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوماً فقط.