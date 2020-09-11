وزير الخارجية البريطاني: أرحب بشدة بإعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل وآمل أن تتبعهم دول أخرى المزيد

رحبت بريطانيا بإقامة البحرين علاقات رسمية كاملة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنها خطوة تعزز الاستقرار في المنطقة.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة على موقع "تويتر": أرحب بشدة بإعلان إقامة العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وآمل أن تتبع المنامة دولٌ أخرى".

وتابع، أن إقامة العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يعزز السلام في الشرق الأوسط.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنّ البحرين وإسرائيل توصلتا إلى "اتفاق سلام"، وتحدث في تغريدة على "تويتر"، عن "خرق تاريخي جديد اليوم".

وقال بيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين إنّ كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني سيوقعان "إعلان السلام" الثلاثاء في واشنطن، في المراسم نفسها التي سيوقع خلالها على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في رسالة وجهها للشعب الإسرائيلي "احتجنا إلى 26 عاما للانتقال من اتفاق سلام ثان إلى اتفاق سلام ثالث، لكن فقط 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام رابع مع دولة عربية".