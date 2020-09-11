78 فعالية متنوعة في أدبي الأحساء بحضور 23468 مثقفًا ومثقفة

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أصدر نادي الأحساء الأدبي تقريره السنوي للعام 1441هـ بالأرقام، متضمنًا أنشطة النادي المتنوعة وبرامجه المختلفة.

وظهر التقرير بلغة الأرقام والرسوم البيانية مبينًا نوع الفعالية ومكانها وحضورها والمتحدثين فيها وعدد الأخبار والمشاهدات لحسابات النادي وغير ذلك مما تضمنه التقرير.

وبلغت الفعاليات بأنواعها 78 فعالية متنوعة وبلغ عدد الحضور من المثقفين والمثقفات ورواد ركن الأديب الصغير 23468 مثقفًا ومثقفة وطفلًا وطفلة، بينما بلغ عدد المحاضرات 14 محاضرة واللقاءات الثقافية من خلال ديوانية المثقفين والمقهى الثقافي 8 لقاءات، أما ورش العمل المتخصصة فقد بلغت 6 في حين بلغت الندوات المتخصصة 5.

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وقدم النادي أوبريتًا وطنيًّا “قوافل المجد” عرض ليلتين متتابعتين وآخر في ركن الأديب الصغير وخصص للأطفال، كما عرض ليلتين متتابعتين كذلك ومعرضًا فنيًّا تحت عنوان “وطن وتاريخ” عرض أسبوعًا كاملًا بمناسبة اليوم الوطني (89).

في حين استقبل النادي 7 زيارات مجتمعية لعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية في الأحساء، وقدم 4 دورات مجانية متخصصة منحت شهادات للحضور، أما الأمسيات الثقافية والشعرية فقد بلغت 9 أمسيات مابين أمسية ثقافية وشعرية.

وأصدر النادي هذا العام 13 إصدارًا منوعًا، في حين بلغت حلقات النقاش التي تم تنفيذها 3، بينما أقام النادي حفلًا لتوقيع 7 كتب لعدد من المؤلفين والمؤلفات، وكان ضيفًا للشرف في معرض الكتاب الذي أقيم في رحاب جامعة الملك فيصل بالأحساء.

جدير بالذكر أن برامج النادي الافتراضية التوعوية التي نفذت عن بعد بسبب جائحة كورونا بلغت 13 فعالية لاقت نجاحًا باهرًا.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري: إن النادي يعمل لإقامة باقة من البرامج الخاصة باليوم الوطني 90 وستقدم كلها افتراضيًّا على مدى ثلاثة أيام، مقدمًا شكره إلى العاملين في النادي من الزملاء والزميلات الذين كان لهم الدور الكبير في نجاح الفعاليات والبرامج، كما شكر المثقفين والمثقفات الأحسائيين والأطفال والمجتمع الأحسائي بأسره الذين بهم ولهم أقيمت هذه الأنشطة المختلفة.



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