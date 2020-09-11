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أعمدة الإنارة في ثلوث المنظر لا تعمل!
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر
رصدت “متابعات الخليج 365” اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أعمدة الإنارة في مركز ثلوث المنظر جنوب محافظة بارق.
وقال عدد من سالكي الطريق المؤدي إلى المركز في ثلوث المنظر: إن انقطاع التيار الكهربائي قد يتسبب في عدم تمكنهم من الرؤية الواضحة، مشيرين إلى أنها قد تتسبب أيضًا في وقوع العديد من الحوادث المرورية.
وطالب المارة بضرورة متابعة التيار الكهربائي في تلك الأعمدة؛ حتى لا يقع حوادث مرورية بسبب الرؤية غير الواضحة.
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