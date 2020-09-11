وزير خارجية البحرين: اتفاق السلام خطوة واقعية لمواجهة التحديات الإستراتيجية

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

اعتبر وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، أن اتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف المبادرة العربية للسلام ويمثل خطوة واقعية لمواجهة تحديات إستراتيجية.

وقال الزياني: إن مملكة البحرين “تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خيارًا إستراتيجيًّا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق”.

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ووصف هذه الخطوة بأنها “خطوة واقعية لمواجهة التحديات الإستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية، وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة”.

وأوضح أن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه الجمعة، “سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم”.

وأكد الزياني على “أهمية اتفاق السلام المقرر إبرامه بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإسرائيل، والذي ساهم في وقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط”.

كما أكد على “أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)؛ لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل”.



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