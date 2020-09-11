محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا". "الخليج 365" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة. 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 11:06 PM Advertisements "السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض "السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض احتفل الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله السبر بزواج ابنته من الشاب محمد بن إبراهيم السبر، وذلك في احتفال عائلي وفقًا للتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا". "الخليج 365" تبارك للعريس، داعين الله له بالتوفيق والسعادة والذرية الصالحة. الكلمات المفتاحية ، "السبر" يحتفل بزفاف ابنته بالرياض ،

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