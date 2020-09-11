- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، البرازيلي إليكس براغا، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الداخلي الذي سيُقام بمدينة ينبع خلال الفترة من 12 إلى 27 سبتمبر الجاري استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وضمت القائمة 18 لاعبًا، هم: سلطان الشمري، سلطان القحطاني، أحمد شاجري، عبد المحسن سليمان، فؤاد خواجي، يحيى طميحي، يحيى الجابري، محسن ملهي، حسام أحمد، حسن جعام، علي مشني، مبارك الدوسري، هلال الزهراني، صالح القرني، عبد الله هزازي، فهد البيشي، علي حساني ومحمد هيازع.
من جانبه، أكد مدير المنتخب عبد المحسن المعمر أن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، التي تتمثل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ودورة الألعاب الآسيوية، والبطولة الخليجية.
وأضاف بأن المعسكر الذي سيقام في مدينة ينبع يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي. وسيجري الأخضر تدريباته على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.المنتخب السعودي
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 10:48 PM
استدعاء 18 لاعبًا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة
أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، البرازيلي إليكس براغا، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الداخلي الذي سيُقام بمدينة ينبع خلال الفترة من 12 إلى 27 سبتمبر الجاري استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وضمت القائمة 18 لاعبًا، هم: سلطان الشمري، سلطان القحطاني، أحمد شاجري، عبد المحسن سليمان، فؤاد خواجي، يحيى طميحي، يحيى الجابري، محسن ملهي، حسام أحمد، حسن جعام، علي مشني، مبارك الدوسري، هلال الزهراني، صالح القرني، عبد الله هزازي، فهد البيشي، علي حساني ومحمد هيازع.
من جانبه، أكد مدير المنتخب عبد المحسن المعمر أن المعسكر يأتي ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، التي تتمثل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ودورة الألعاب الآسيوية، والبطولة الخليجية.
وأضاف بأن المعسكر الذي سيقام في مدينة ينبع يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي. وسيجري الأخضر تدريباته على ملعب الهيئة الملكية في ينبع.
، ينبع تحتضن معسكر الأخضر للكرة الشاطئية.. والتدريبات على ملعب الهيئة الملكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ينبع تحتضن معسكر الأخضر للكرة الشاطئية.. والتدريبات على ملعب الهيئة الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.