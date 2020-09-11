شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تستغيث: «مديري الأجنبي فصلني تعسفيًا وأخذ راتبي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استغاثت مواطنة تدعى ليلى بمكتب العمل بعد أن تعرضت للفصل تعسفيًا على يد مديرها الأجنبي..

وزعمت المواطنة أنه تم فصلها من عملها دون أسباب نظامية، لافتة إلى أنها لم تحصل على راتبها كاملًا.

وقالت إنها عملت في شركة للأطعمة وتقديم القهوة في جدة، وأجبرت على عمل إضافي لم يكتب بالعقد، بعد رفضها رفع لها مديرها الأجنبي 3 إنذارات في نفس اليوم، وأخيراً فصلها فصلا تعسفيا، حسبما نقلت عنها "الوئام".

Advertisements

ولفتت إلى أن موظفة الموارد البشرية تواصلت معها وأعطتها الفصل التعسفي، و عندما رجعت إلى مديرة الموارد البشرية استغربت هذا التصرف من الموظفة، مضيفة أنها سألت عن السبب ولكن لم تصلها إجابة.

وطالبت المواطنة بمستحقاتها إلا أنهم خصموا جزءا كبيرا من الراتب كما لم يحتسبوا بدل الإجازات السنوية ولم يحتسبوا لها راتب الشهر الجاري، مطالبًا مكتب العمل بالتدخل ومساعدتها.

وحتى الأن لم يصدر بيانًا رسميًا من الجهات الرسمية لتوضيح ملابسات الشكوى والتأكد منها.