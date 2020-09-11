شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شخص يُحرج صاحب بسطة وزوجته أمام الكاميرات والموسى يُفحمه برد ناري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

رصد مقطع فيديو شخص يعطي 5 آلاف ريال لأبو عثمان وأم عثمان اللذان يبيعان الطعام على بسطة في أحد شوارع جدة للإنفاق على أسرتهما، مما أثار جدلا واسعا في المملكة.

وسادت موجة من الغضب العارم بين شريحة كبيرة من المواطنين الذين أطلقوا هاشتاقا بعنوان" مشاهير الفلس يذلون المحتاجين "، للتأكيد على أن بعض المشاهير يستغلون هذه القضايا لتحقيق مكاسب شخصية.

وبدا في المقطع مجموعة من الأشخاص يصفقون للشاب الذي أعطى مبلغ مالي لأبو عثمان وأم عثمان، ولكن ما فعله الشاب استفز المواطنين الذين أبدوا استيائهم من مشاهير الفلس.

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ومن جانبه، علق الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي بجامعة الملك خالد الدكتور علي الموسى على مشهد " إحراج " أسرة محتاجة أمام الكاميرات.

وقال الموسى خلال حواره عبر برنامج " يا هلا :" " أبو عثمان " كان مدير موارد بشرية بأحد الشركات الكبرى "، مضيفا:" في النهاية لا يجد مشاهير الفلس ما يقدمونه له سوى براد شاي وشوية حطب على الشارع العام ".

وانتقد الموسى تصرفات مشاهير الفلس، قائلا:" هذا شيء مؤسف ومحزن في تسويق صورة غير حقيقية عن المملكة ".