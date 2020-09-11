شكرا لمتابعة خبر عن طائرة إخلاء تعثر على مفقود جبال الخشعة مصابًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

نجحت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً بالدفاع المدني، في العثور على مفقود جبال الخشعة بعد الاستعانة بطائرة إخلاء.

وقامت الطائرة بتصعيد المفقود المُصاب في الأربعين من عمره، وثمَ تم نقله للمستشفى لإخضاعه للفحوصات والعلاج، بعد أن كان متنزهًا برفقة أحد أصدقائه وتعرضَ للسقوط،.

يُذكر أن عمليات البحث من قبل جمعية ساعد، تمت بإشراف مشرف مهمات البحث البري جلال الشريف، ومشاركة أعضاء الجمعية من جدة ومكة والطائف.