شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2665 مركبة مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت إدارة المرور، اليوم الجمعة، عن ضبط 2665 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وطالبت إدارات المرور جميع المواطنين بالتعاون والإلتزان بالقواعد الواردة في نظام المرور.