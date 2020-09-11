شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بترقية 523 عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة.

وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.