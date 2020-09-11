شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية يجيب على أكثر أسئلة كورونا المتداولة عن المتعافين " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أجاب الدكتور علاء العلي رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك سعود الطبية على أكثر أسئلة كورونا المتداولة عن المتعافين.

وقال العلي إن المتعافين يمكنهم التبرع بالدم بعد مرور أسبوعين من شفائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف العلي:" إذا كان لديك تأكيد بإصابة بتخثر في الدم يجب عليك الاستمرار بعلاجات السيولة والتخثر بينما إذ لم يكن لديك إصابة بالتخثر فلا يلزم إستخدام هذه العلاجات على الإطلاق ".

وأوضح العلي:" بالإمكان استمرار العينة إيجابية إلى شهر ونصف أو شهرين "، لافتا:" وجود العينة الإيجابية لا يعني بالضرورة أنك مصاب وقد تكون جزيئات من الفيروس غير نشيطة ".

وأردف استشاري الأمراض المعدية:" بعد إتمام فترة العزل المنزلي لكبار السن والمصابين بالأورام يمكن العناية بهم ولا يوجد خطر عليهم في حال الوقاية من العدوى "، مشددا على الإستمرار بلبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي كي لا تكون سببا في نقل العدوى من شخص لشخص آخر ".