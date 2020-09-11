«الشمري» يوضح فوائد نقل إشراف هيئة المهندسين إلى البلديات

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين بن سالم الشمري؛ أن التطوير التنظيمي والهيكلي الذي تشهده المملكة حمل لهيئة المهندسين نقلة نوعية مرتقبة في أدائها لمواكبة المرحلة؛ وذلك من خلال نقل إشرافها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي يقودها ماجد الحقيل.

وأضاف أن النقل سيحقق أهدافًا وسياسات تنهض بالمهنة وتنظيمات تطور أدوارها بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد الشمري أن موافقة مجلس الوزراء على نقل إشراف الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، يستدعي نقلة جديدة في الأداء تنعكس على البنية التحتية وجودة الأعمال، كما تحقق التكامل والانسجام مع مختلف الجهات، إضافة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وزيادة البرامج المواكبة للتطوير.

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وبيَّن الشمري أن الهيئة مستمرة في أداء أهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها قبل قرابة عقدين من الزمن، وقد شرعت في الآونة الأخيرة في الإسهام في تصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، بالتعاون مع الشؤون البلدية، مشيرًا إلى ما سينتظر المهندسين من تطوير لمعايير المزاولة وتعميق للدراسات والأبحاث الهندسية وعمل على توحيد قواعد وامتحانات الدرجات المهنية.

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة تتطلع إلى عهد جديد من التنظيمات التطويرية التي تنهض بمختلف الجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية، فيما ستواصل تطوير سياساتها وحوكمتها ومهنية أعضائها وفق مخرجات التطوير التي تشرف عليها وزارة البلديات، كما تعمل على تسهيل مهماتها وخدماتها لتعود بالنفع على أعضاء المهنة وأفراد المجتمع.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على نقل إشراف الهيئة السعودية للمهندسين إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حسبما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد الحقيل؛ وذلك عقب 19 عامًا من إشراف وزارة التجارة عليها.



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