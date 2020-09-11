191 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد» في المدينة المنورة

قدَّم مركز تأكد في المدينة المنورة خدماته لـ191 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وأوضحت صحة المدينة أن المركز يضمُّ 12 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية ويقوم على تشغيلها طاقمًا طبيًّا وإداريًّا؛ حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 4000 عينة يوميًّا.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد» التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد – 19؛ حيث خصَّصت الصحة هذه الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ولفتت إلى أن مراكز «تأكد» تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، مشيرةً إلى أن هذه الفحوصات تُبيِّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.