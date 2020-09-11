مدير تعليم صبيا يتفقد أداء المدارس وسير الحصص بهروب

وقف ‏مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، أمس الخميس، على عدد من المدارس بمكتب تعليم محافظة هروب بهدف الاطلاع على أدائها المدارس وسير الحصص الدراسية.

وتابع خرمي نسب وآلية الدخول على منصة مدرستي واستخدام تطبيق التيمز والتحديات التي تواجه المعلمين والطلاب، والبدائل المطروحة، وطرق الاستفادة منها وتوظيفها لصالح العملية التعليمية، إضافة إلى الوقوف على التجارب المتنوعة في المدارس، ومتابعة عمليات الدعم الفني المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

وشملت الجولة مجمع منجد التعليمي، ومدرسة حجن بني أمشيخ الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومدرسة جبل المعادي الابتدائية في قمم جبال هروب؛ حيث التقى قادة المدارس ومنسوبيها من معلمين.

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وأشاد مدير تعليم صبيا بمبادرات معلمي ومشرفي وإداريي تعليم صبيا في جميع مدارس الإدارة، وما نفذوه من زيارات للطلبة في منازلهم، خاصةً في الأماكن النائية لتقديم الدعم الفني لهم، وتدريبهم على منصة مدرستي، والوقوف بشكل فعلي على استخدام الطلاب للمنصة، خصوصًا بعد تدريبهم ومساعدتهم بالإمكانات التي تساهم في استمرارهم بالتعلم وعن بعد.

وأكد الدكتور الخرمي، خلال جولته، ضرورة التكامل بين الأسرة والمدرسة، ودور المرشدين والمرشدات في متابعة دخول وغياب الطلاب والطالبات، والتواصل مع أولياء الأمور، مثمنًا حرص الأقسام ومكاتب التعليم في إدارة تعليم صبيا على الجدية والجاهزية، وتنفيذ الخطط، ومتابعة عمليات التسجيل والدخول في منصة مدرستي.

وأثنى مدير تعليم صبيا على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التعليم بهدف ضمان استمرارية عملية التعلم من خلال البدائل والمنصات التعليمية المتعددة، التي يستفيد منها أكثر من 148 ألف طالب وطالبة في 9 محافظات تشرف عليها إدارة تعليم صبيا تعليميًّا.



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