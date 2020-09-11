التحالف ينشر فيديو لتدمير طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، فيديو يظهر اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، واستهدفت بها الأعيان المدنية والمدنيين.

وكان التحالف قد أعلن أمس الخميس اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران جنوب السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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وأوضح المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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