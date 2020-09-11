هل يحصل المستفيد على قرض أثناء كفالته لشخص آخر؟.. بنك التنمية الاجتماعية يجيب

حدد شروط الكفالة
أوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، مدى إمكانية حصول مستفيد على قرض أثناء كفالته لشخص آخر.
وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي: «في حال كانت المَلاءة المالية للموظف الحكومي تسمح له بالكفالة، يمكنه كفالة شخصين في حال عدم حصوله على تمويل من البنك، أو كفالة شخص واحد إذا كان لديه تمويل».
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على بنك الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية على موقع «تويتر»: «عسكري إذا كفل شخصًا بدون عمل قرض أسرة هل يحق للعسكري التقديم بعد سنة على قرض زواج للمرة الأولى».
شروط الكفالة من بنك التنمية الاجتماعية
وأوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط الكفالة أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص، يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة، حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.
جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية: «ما هي شروط الكفيل؟».
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