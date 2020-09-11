بالصور.. «تعاونية الصيادين بجازان» توزع سلالًا غذائية على المستفيدين من خدماتها

بدعم من جمعية البر الخيرية بجازان وزعت الجمعية التعاونية للصيادين بجازان أكثر من ١٥٠٠ سلة غذائية و١٥٠٠ كيس أرز و١٥٠٠ كيس سكر و١٥٠٠ كرتون من التمور الفاخرة و٣٢٠٠ كيس دقيق على أكثر من ١٥٠٠صياد وأسرهم من المستفيدين من خدمات الجمعية التعاونية للصيادين بمنطقة جازان.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين حمود بن يحيى الشيخ، أن الجمعية شرعت في توزيع السلال الغذائية المقدمة من جمعية البر الخيرية بجازان على مستفيديها فور وصولها.

وأضاف: سعت الجمعية مسبقاً لتأمين احتياجات مستفيديها من المواد الغذائية وأدوات صيد وإصلاح وترميم مراكب الصيد الخاصة بهم.

Advertisements

كما أكد أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي، أن جمعية جازان تسعى جاهده في ظل تحقيق الشراكة المجتمعية لدعم برامج وانشطة الجمعية التعاونية للصيادين، وذلك لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا ممن يسعى إلى كسب قوته اليومي من صيد الأسماك.

وبين العلاوي أن السلال الغذائية تأتي لتلبية الاحتياجات اليومية دعمًا من رجل الأعمال والخير الشيخ مطلق مثمّنًا هذه المبادرات من رجل الخير والعطاء الشيخ مطلق.

ودعا حمود الشيخ رجال الأعمال وفاعلي الخير للمسارعة لدعم الجمعية لتأمين برامجها المختلفة لرعاية الصيادين من أبناء جازان.

وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين حمود بن محمد شحار، أن دعم الجمعية لن يتوقف وستسعى جاهده في تحقيق كل برامجها.