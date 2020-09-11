السعودية اليوم / بلدي الطوال يتفقّد مشروعات واحتياجات أهالي قرى المحافظة



الطوال 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

نفّذ رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الطوال برئاسة الدكتور عبدالله بن حسن حمدي، جولة ميدانية على عدد من المشروعات القائمة في قرى المحافظة، شملت المجنَّة وَشعب الذئب وَالعافية.

وأوضح رئيس المجلس، أن المجلس تفقد سير العمل في القرى للوقوف على الاحتياجات الآنيَّة والمستقبلية لهذه القُرى، بالإضافة إلى رصد العديد من الاحتياجات والملحوظات، منها ما يتعلَّق بالسفلتة والإنارة، وردم بعض الحفريات، وأماكن تجمُّع مياه الأمطار، والأحزمة وربطها بالشوارع الداخلية لهذه القُرى، وبحث الموضوعات والقضايا الداعمة للخدمات البلدية للتسهيل على المواطنين وراحتهم.

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21:59ت م

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