السعودية اليوم / تونس تسجّل 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 377 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 6259 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 105 حالات.

// انتهى //

21:06ت م

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تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغت 6259 إصابةً، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 105 حالات.// انتهى //21:06ت م0144

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