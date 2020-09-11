السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي ينقذ 13 بحارًا وينتشل ثلاث جُثث



تونس 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أنقذت وحدات من الحرس البحري التونسي 13 بحارًا وانتشلت ثلاث جثث والبحث عن أربعة آخرين مفقودين في ثلاث عمليات متفرقة بمحافظتي المنستير والمهدية.

وأفاد الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح في تصريح اليوم، أن وحدات من الحرس البحري بالمنستير أنقذت مركبي صيد على متن أحدهما سبعة أشخاص والآخر ستة أشخاص من البحارة على إثر تعمدهما الإبحار رغم التقلبات المناخية.

من جهة أخرى، أعلن مصدر من الحرس البحري بالمهدية انتشال ثلاث جثث لبحارة غرق مركبهم بعد تسرب المياه إليه، فيما يجري التمشيط والبحث عن بقية المفقودين وعددهم أربعة بحارة.

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21:06ت م

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