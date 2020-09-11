السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بحائل تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "الوقاية هدف وغاية"بمساجد وجوامع المنطقة



الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم ، المرحلة الثانية من مباردة ( في حائل .الوقاية .. هدف وغاية ) المتمثلة بتوزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية التي يواصل الفرع تنفذها في جوامع ومساجد المنطقة بالشراكة مع ( صندوق الوقف الصحي ممثل بمركز الدعم المجتمعي).

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل المكلف عبدالله بن محمد المجماج أن هذه المبادرة تنفذ على مراحل أسبوعية ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

21:05ت م

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الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسأطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل اليوم ، المرحلة الثانية من مباردة ( في حائل .الوقاية .. هدف وغاية ) المتمثلة بتوزيع 40 ألف كمام ومجموعة من الأدوات الاحترازية التي يواصل الفرع تنفذها في جوامع ومساجد المنطقة بالشراكة مع ( صندوق الوقف الصحي ممثل بمركز الدعم المجتمعي).وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحائل المكلف عبدالله بن محمد المجماج أن هذه المبادرة تنفذ على مراحل أسبوعية ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا بين مرتادي بيوت الله - عزوجل - وتوعيتهم بأخذ الإجراءات الاحترازية المعمول به، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة الوطنية من صميم عمل الفرع وهدف رئيس له .// انتهى //21:05ت م0139

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