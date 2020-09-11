السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 2430 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1524، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 64194 حالة.

// انتهى //

20:52ت م

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الرباط 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية 2430 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 82197.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 33 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 1524، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 64194 حالة.// انتهى //20:52ت م0138

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