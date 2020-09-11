السعودية اليوم / لبنان تُسجّل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر وفيات للمرة الأولى



بيروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 546 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس ارتفع إلى 229 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة للمرة الأولى، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 7606 حالات.

// انتهى //

20:51ت م

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بيروت 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 22983 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس ارتفع إلى 229 حالة بعد تسجيل عشر حالات وفاة للمرة الأولى، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 7606 حالات.// انتهى //20:51ت م0137

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