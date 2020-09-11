شكرا لقرائتكم خبر عن «مستشفى قوى الأمن» بالدمام يحصل على اعتماد أمريكي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد استيفاء قسم التعليم والتطوير المستمر في إدارة التمريض بالمستشفى، كافة المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب كوادر التمريض حسب المتطلبات العالمية، بما يضمن تطوير وتأهيل الكوادر من منسوبي المستشفى، وأي جهة أخرى ترغب في تدريب كوادرها التمريضية وفق معايير المركز ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التمريضية المقدمة للمستفيدين.
ويأتي هذا الاعتماد امتداداً للعديد من الاعتمادات الطبية العالمية التي حصلت عليها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفيات قوى الأمن، سعيًا منها لتطوير مستوى وجودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها وذويهم من عسكريين ومدنيين.
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