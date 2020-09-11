الملك سلمان يأمر بترقية 523 من أعضاء النيابة العامة

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا يقضي بترقية 523 من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

Advertisements

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.





شارك الخبر







