فيديو.. لحظة اعتراض وتدمير درون حوثية أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يبين اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة كانت قد أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الخميس اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه نجران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة “تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران”.

وأوضح العقيد المالكي أن “الميليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة”، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.



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