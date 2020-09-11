ملك البحرين: يجب التوصل لاتفاق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت وكالة أنباء البحرين: إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائم على حل الدولتين.

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سلام عادل وشامل:

وشدد العاهل البحريني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، كخيار إستراتيجي، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة لدفع عملية السلام وإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم الدولي.

اتفاق يصب في مصلحة المنطقة:

من جهته، اعتبر مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية السابق الشيخ خالد آل خليفة، الجمعة، أن اتفاق تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل “يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها”.

وقال المسؤول الرفيع المستوى: إن “إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصبّ في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها”، مضيفًا أن الاتفاق “يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة”.



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