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2020-09-11 القبض على سوداني ارتكب جرائم سطو وسلب المارة في الرياض جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة. وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ( مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.



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