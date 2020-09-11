السعودية | بعد 4 أعوام.. رسالة وداع من السفير الفرنسي للسعوديين

شكرا لقرائتكم بعد 4 أعوام.. رسالة وداع من السفير الفرنسي للسعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث السفير الفرنسي لدى السعودية فرانسوا جوييت، برسالة وداع للشعب السعودي، بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة، والتي استمرت 4 أعوام.

ووجّه السفير، خلال مقطع فيديو، الشكر للسعودية قيادةً وشعبًا لما وجده من دعم ومحبة خلال إقامته بالمملكة، مؤكدًا أنه يفتخر بتمثيل بلاده في السعودية، خاصة أن البلدين يتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة.

وأشار إلى أنه سيرحل لتولي منصب جديد كسفير لبلاده في الجزائر، وهو يحمل معه العديد من الأشياء التي يعتز بها، وعلى رأسها العلاقات الطيبة والوثيقة التي تجمعه وزوجته بالسعوديين، مؤكدًا أنه لن ينسى ما لقيه من محبة ومساندة من السعوديين خلال فترة عمله.