- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.
سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.أمر ملكي النيابة العامة
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 10:02 PM
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًّا، يقضي بترقية (٥٢٣) من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، وما تضمنه من ترقيات، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، منها الشأن الوظيفي؛ للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحث منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.
سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة.
، أمر ملكي بترقية (٥٢٣) عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمر ملكي بترقية (٥٢٣) عضوًا إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.