محمد بن مسعود - الدمام - انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط. "الخليج 365" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}. 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 09:42 PM Advertisements عميد أسرة السقاط في ذمة الله عميد أسرة السقاط في ذمة الله انتقل اليوم إلى رحمة الله عميد أسرة السقاط، الشيخ عبد الله بن إبراهيم سقاط. "الخليج 365" تتقدَّم بخالص العزاء لأسرة آل السقاط وآل كردي وآل صبيح وآل بدرة وآل ناقرو وآل أورفلي، وأقاربهم، وأرحامهم. {إنا لله وإنا إليه راجعون}. الكلمات المفتاحية ، عميد أسرة السقاط في ذمة الله ،

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