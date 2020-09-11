محمد بن مسعود - الدمام - 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 09:25 PM شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر) ، تورط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة وإطلاق النار على مركبة لأحد المقيمين ، إضافة إلى سرقة لوحات مركبةٍ ووضعها على مركبته لاستخدامها في تنفيذ جرائمه ومحاولة تضليل الجهات الأمنية ، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على مقيم تورَّط بارتكاب عددٍ من جرائم السطو وسلب المارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.