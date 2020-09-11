شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحصد «شهادة التميّز» بمنتدى القمة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
ويعد منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات 2020 أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية"، وشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتا.
وخلال فعاليات المنتدى لهذا العام حصلت المملكة على جائزة وسبع شهادات تميز، وذلك من بين أكثر من 800 مشروع قدمت من جميع أنحاء العالم لمسابقة 2020، في ختام مرحلة الاقتراع، ومن ثم اختيار 90 مشروعًا من أفضل الطرق التي تمكّنها من الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.
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