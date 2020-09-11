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الإمارات تعتبر انضمام البحرين لاتفاق السلام خطوة لتعزيز الأمن بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان مملكة البحرين عن توقيعها لاتفاق سلام مع إسرائيل.
وأكدت الإمارات أن الاتفاق سيكون خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة.
وكان قد سبق أن أعلنت الإمارات عن توقيعها لاتفاق سلام مع إسرائيل خلال الشهر الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.
وأضاف ترامب، في بيان مشترك مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد: إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وأوضح البيان أنه نتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
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