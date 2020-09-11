شكرا لقرائتكم مصر تثمن الاتفاق البحريني – الإسرائيلي للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاتفاق البحريني- الإسرائيلي، معتبرًا أنه خطوة لإرساء السلام والاستقرار.

وكان الرئيس المصري قد أشاد أيضًا بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وقال السيسي في تغريدة على موقع تويتر: “تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا”.

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إلى ذلك قال وزير خارجية البحرين السابق خالد بن أحمد: إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها.

ورأى خالد بن أحمد، في تغريدة له عبر تويتر، أن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة.