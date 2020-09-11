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انضمام البحرين لإسرائيل والإمارات في التوقيع على اتفاق السلام الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعتزم البحرين الانضمام إلى كل من إسرائيل والإمارات في التوقيع على اتفاق السلام يوم الثلاثاء المقبل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد اليوم الجمعة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق البحرين على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل إن الاتفاق “عهد جديد للسلام”.
وقال نتنياهو في بيان “لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن يستثمر السلام فينا، وسيجلب استثمارات كبيرة حقا إلى اقتصاد إسرائيل، وهذا مهم للغاية”.
وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن البحرين انضمت إلى الإمارات في إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر في الشرق الأوسط.
ونشر ترامب تلك الأنباء على تويتر بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.
وقال الزعماء الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على “إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين”.
وقال البيان المشترك “هذه انفراجة تاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. فتح حوار وعلاقات مباشرة بين هذين المجتمعين الحيويين والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يواصل التحول الإيجابي في الشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة”.
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