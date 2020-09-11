قصة معلم سعودي قدم الدرس لطلابه أثناء غسيل الكلى

2020-09-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو الزميل الإعلامي المعلم خالد عكاش وهو يقوم بعملية غسيل الكلى وقت الدرس مع طلابه، في مشهد مؤثر وعفوي.

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وقال عكاش: إن “المقطع المتداول كان عفويًّا، حيث وافقت الحصة جلسة غسيل الكلى، وقد تفهم الطلاب وضعي، وكانوا خير عون لي في تقديم الدرس، والذي كان عن نص قرائي، واستمعت خلال الحصة لقراءة الطلاب، وقمت بتصحيح أخطاء القراءة لهم، وأحب أحد المتواجدين بالغسيل، توثيق المشهد أثناء شرح الدرس، ومن ثم انتشر هذا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”، بحسب “العربية. نت”.

وأضاف: “ردة فعل طلابي كانت إيجابية، حيث تفهموا وضعي، وطلبوا مني الراحة، ولكني رفضت وأخبرتهم بأن همتي كبيرة وقوية، ولن تكسرها أجهزة الغسيل مهما كان ألمها”.

وتابع الحديث: “أقوم بتدريس مادة لغتي الخالدة للمرحلة المتوسطة في متوسطة حطين بالخرج، والحمد لله تواصلي مع الطلاب بشكل رائع، والمدرسة سهلت لي عملية التعليم، وجعلته سهلًا وميسرًا، حيث تم تذليل كل العقبات أمامي لتقديم المادة العلمية بالشكل المطلوب”.

وأكمل عكاش: “أصبتُ بالفشل الكلوي منذ ثمانية أعوام، وكانت بداية إصابتي بالمرض صعبة، خاصة أنني لم أكن ملمًّا بآلام الغسيل وتبعاته، والآن بدأت أتقبل الوضع، ولكن كلي أمل بإنهاء معاناتي وزراعة الكلى عاجلًا، لكي أعود لحياتي الطبيعية، فأنا ومنذ عام تقريبًا وأنا أقوم بغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، ولمدة 4 ساعات ونصف في الجلسة الواحدة”.



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