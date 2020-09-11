2020-09-11

ثلاثة من أثرياء العالم يخسرون 8 مليارات دولار في يوم واحد

متابعات الخليج 365 - متابعة

مُني ثلاثة مليارديرات بخسارة فادحة قدرت بنحو 8 مليارات دولار في يوم واحد، وذلك وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

الأكثر خسارة صاحب أمازون:

وكان نصيب جيفز بيزوس، مؤسس ورئيس موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، من الخسارة القدر الأكبر؛ إذ بلغت خسائره حوالي 5.12 مليار دولار أمس الخميس، ليصل إجمالي ثروته إلى 187 مليار دولار، لكنه رغم ذلك يظل محتفظًا بلقب أغنى رجل في العالم بفارق كبير عن بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت الذي جاء في المركز الثاني بثروة قدرها 122 مليار دولار.

Advertisements

وخسر جيتس أمس، الخميس، أيضًا 895 مليون دولار. فيما فقد مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك، وثالث أغنى رجل في العالم، 2.12 مليار دولار، ليصبح إجمالي ثروته 102 مليار دولار.

تسلا تحقق نتائج إيجابية:

وكان إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، وصاحب المركز الرابع في قائمة أغنى أثرياء العالم هو الذي حقق نتائج إيجابية وأضاف 1.11 مليار دولار لثروته، ليصل إجماليها إلى 91.2 مليار دولار.

وكان ماسك قد فقد حوالي 32.8 مليار دولار منذ مطلع الشهر، إلا أنه استطاع أن يحسن ثروته على مدار يومين متتالين، فصعدت يوم الأربعاء 7.89 مليار دولار دفعة واحدة، وأضاف أكثر من مليار أخرى أمس الخميس ليصل إجمالي ثروته إلى 91.2 مليار دولار.

وحل في المركز الخامس في قائمة أغنى أغنياء العالم الملياردير الهندي موكيش أمباني، بثروة قدرها 88.6 مليار دولار، بعدما أضاف 5.6 مليار دولار الخميس.

وفى المراكز الخمسة التالية، جاء كلٌّ من رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنول بثروة قدرها 86.5 مليار دولار، ورجل الأعمال الأمريكي وارين بافيت بثروة قدرها 82.4 مليار دولار، وستيف بالمر الأمريكي بثروة 74.1 مليار دولار، ولاري بايج 73 مليار دولار. وفى المركز العاشر جاء سيرجى برين بثروة 70.7 مليار دولار.



شارك الخبر







