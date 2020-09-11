هل فشلت الهند في إدارة منظومة كورونا؟

2020-09-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- مومباي

عبرت الأوساط الطبية في الهند عن قلقها إزاء ارتفاع نسب تسجيل حالات إصابات كورونا يوميًّا بأرقام فلكية مفجعة، إذ سجلت اليوم الجمعة وفقًا لوزارة الصحة الهندية 96551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة، كما تم تسجيل 1209 حالات وفاة بفيروس كوفيد-19 ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 67271 وفاة، وهذه الزيادة المفجعة هل تعني فشل المنظومة الصحية والتوعوية لمحاصرة “كورونا”؟

تهاون أفراد المجتمع:

ورأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالباسط عبده أن هناك 5 أسباب رئيسية للارتفاع المفاجئ في إعداد المصابين وهي:

⁃ خلل في وجود تطبيق فترات العزل، أي حدوث اختلال في مواعيد الحظر ورفعه.

⁃ عدم تقيد أفراد المجتمع بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

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⁃ عدم التقيد بالبرامج التوعوية الصحية وهو ما أسهم في انتقال العدوى من (المصابين أو حاملي العدوى) إلى الأصحاء الآخرين.

⁃ ضعف الوعي المجتمعي، إذ يلاحظ أن نسبة كبيرة من أفراد المجتمع عمالة يعملون ميدانيًّا في وظائف بسيطة وحرة.

⁃ تأخر تنفيذ العديد من الأنشطة الصحية مثل إجراء المسح النشط والفحوصات الوقائية التي تضمن عزل حالات المصابة أو الحاملة للعدوى.

توقعات بزيادة الحالات:

وتوقع الدكتور عبده أن رصد الحالات خلال الفترة القادمة سيكون مستمرًّا مع زيادة المسح النشط للسكان إذ تعتبر الهند من أكبر الدول في عدد السكان، وهذا الأمر طبيعي ولكنه مؤشر خطير لزيادة الحالات خلال الفترة المقبلة وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود الصحية لاحتواء الأزمة وإنقاذ الحالات الحرجة، مع تعزيز التأكيد على دور الوعي المجتمعي في مواجهة الجائحة.

تراجع كورونا بالبرازيل:

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 40557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلل الـ24 ساعة الماضية، بتراجع كبير مقارنة بحالات إصابات الهند، وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و238 ألفًا و446 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 129522 عقب تسجيل 983 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الوزارة تجاوز عدد المتعافين من المرض الـ3.4 مليون حالة.



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