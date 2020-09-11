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ترامب يعلن موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام

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2020-09-11

ترامب يعلن موافقة البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام

متابعات الخليج 365 - متابعة

اتفق كلٌّ من ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عقد معاهدة سلام بين البحرين وإسرائيل.

واعتبر ترامب أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل على توقيع اتفاقية سلام “لحظة تاريخية”.

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وأشار ترامب إلى أنه “ثاني اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية في أقل من 30 يومًا”، يعد توقيف اتفاق مع الإمارات الشهر الماضي.

من جهته قال مستشار ترمي جاريد كوشنر: إن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل سيشمل تبادل فتح السفارات.

أما البيت الأبيض فأعلن أن “الأطراف اتفقت على مواصلة جهدها للتوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة”.

وأضاف البيت الأبيض أن ملك البحرين ونتنياهو عبرا عن شكرهما لدور ترامب في التوصل للاتفاق.

وقد صدر بيان أمريكي- بحريني- إسرائيلي يشيد بخطوة السلام التي اتخذتها الإمارات مؤخرًا.


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