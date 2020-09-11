محمد بن مسعود - الدمام - فيما تواصل قوات التحالف المشتركة ضرباتها للميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة عرضت القوات المشتركة للتحالف ، لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتواصل المليشيات الحوثية تلقي الضربات والخسائر الفادحة في صفوفها في مختلف الجبهات؛ حيث نجحت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض صواريخ وطائرات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة محمد المواسي الخليج 365 2020-09-11 عرضت القوات المشتركة للتحالف ، لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتواصل المليشيات الحوثية تلقي الضربات والخسائر الفادحة في صفوفها في مختلف الجبهات؛ حيث نجحت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض صواريخ وطائرات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

Advertisements 11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 06:51 PM فيما تواصل قوات التحالف المشتركة ضرباتها للميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة فيما تواصل قوات التحالف المشتركة ضرباتها للميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة عرضت القوات المشتركة للتحالف ، لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتواصل المليشيات الحوثية تلقي الضربات والخسائر الفادحة في صفوفها في مختلف الجبهات؛ حيث نجحت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض صواريخ وطائرات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

، بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.