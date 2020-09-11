، بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلاده ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي.
وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) بالفساد.
وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.
وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر: إن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشاور مع أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد الكونيمبول الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".
وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة التي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.
بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلادهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-11
قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي.
وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) بالفساد.
وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.
وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر: إن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشاور مع أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد الكونيمبول الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".
وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة التي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.
11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
08:08 PM
قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي.
وتم إيقاف ميسي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) بالفساد.
وكان من المفترض أن يغيب ميسي عن مواجهة الإكوادور في بوينس أيرس في الثامن من أكتوبر.
وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان في تويتر: إن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني تشاور مع أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد الكونيمبول الذي أكد "انتهاء الإيقاف وأن (ميسي) يستطيع اللعب".
وطُرد المهاجم الأرجنتيني بعد شجار مع جاري ميديل، وقال إن البطولة تم التلاعب في نتائجها من أجل البرازيل صاحبة الضيافة التي انتصرت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور قبل النهائي قبل أن تنال اللقب.
، بعد رفع عقوبة الإيقاف.. "ميسي" يعود للعب مع منتخب بلاده ،
المصدر : الخليج 365
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