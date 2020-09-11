شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. السفير الفرنسي لدى المملكة يودع المواطنين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ودع السفير الفرنسي لدى المملكة فرنسوا غوييت السعوديين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله التي بلغت 4 أعوام، قائلا:" أصدقائي السعوديين حان وقت الذهاب ". ودع السفير الفرنسي لدى المملكة فرنسوا غوييت السعوديين برسالة مؤثرة بعد انتهاء فترة عمله التي بلغت 4 أعوام، قائلا:" أصدقائي السعوديين حان وقت الذهاب ". ووجه غوييت رسالة مؤثرة تضمنت الشكر والثناء للقيادة السعودية، قائلا:" أفتخر بتمثيل بلدي في المملكة "، لافتا:" لدينا روابط تاريخية وطيدة وتعاون وثيق مع المملكة ". وأوضح غوييت:" سوف أحتفظ بإقامتي في المملكة خصوصا جودة العلاقات الشخصية الودية التي كانت قائمة بيني وبين زوجتي وعدد من السعوديين و السعوديات "، متابعا:" شعرنا بمحبتكم المخلصة والصادقة تجاه السفير الفرنسي وإلى اللقاء ".

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