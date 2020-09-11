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مواطنة تناشد خادم الحرمين للتدخل من أجل احتضان طفلة عثرت عليها في إحدى الحدائق

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

عثرت مواطنة على طفلة بعمر أشهر في إحدى الحدائق بالمملكة وترغب في تبنيها لا سيما مع عدم قدرتها على الإنجاب.

ودشنت المواطنة التي لم تنجب بعد زواج دام ٩ سنوات هاشتاقا تحت عنوان " لا تحرموني تبني طفلة " لمناشدة الجهات المعنية بالتخلي عن شرط العمر من أجل احتضان الطفلة التي عثرت عليها في إحدى الحدائق.

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واستغاثت السيدة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد ووزير العمل والتنمية الاجتماعية والمسؤولين بالتدخل واستثناء شرط السن وتسهيل وتيسر طلب الاحتضان، مشيرة إلى استعدادها الكامل لتربيتها وتحمل مسؤوليتها.

وتعود القصة عندما عثرت المواطنة على رضيعة يتراوح عمرها بين شهر أو شهرين في إحدى الحدائق أثناء ممارستها المشي برفقة زوجها بعد صلاة الفجر، موضحة أنها أخذتها لمنزلها ثم توجهت لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وأشارت إلى أنها رفعت طلب إلى الشؤون الاجتماعية لاحتضان الطفلة علما بأن العاثر على الطفلة له الأحقية في احتضانها وجاء الرد كصاعقة بأن جميع الشروط مطابقة ولكن يوجد شرط واحد وهو أن السن غير مطابق لاحتضان هذه الطفلة.

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