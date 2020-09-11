شكرا لمتابعة خبر عن قائد مركبة يتعمد التوقف أمام أخر للاصطدام به بالطائف.. والمرور تتفاعل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثق مواطن محاولة قائد مركبة يحاول الاصطدام به بشكل متعمد على أحد الطرق في الطائف.

ونشر المواطن الفيديو، موجهًا الشكوى للمرور؛ حيث علق قائلا: "هذا في الطايف يبي يصدمني كل الطريق و يمسك فرامل قدامي متى ينحط لهم حد ذولي".

وتفاعلت المرور بشكل سريع مع الشكوى؛ حيث ألقت القبض على قائد المركبة لمخالفته.

وصرحت المرور بأنه تم القبض على قائد المركبة من قبل مرور محافظة الطائف، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.