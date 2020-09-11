شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: دخل التابعين يُحتسب ضمن مجموع دخل الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة.
وأضاف أنه لابد من الإفصاح عن الاسم إذا كان مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، إذ سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.
وأفاد البرنامج، بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج عبر استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنـــــــا .
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