شكرا لمتابعة خبر عن السجن والغرامة للمتحرش لكن في حالتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تصل عقوبة جريمة تصل عقوبة جريمة التحرش في المملكة، إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح برنامج "تعريف" الخاص بوزارة العدل، أن تلك العقوبة ستكون في حالتين هما: " حالة العود لجريمة التحرش مرة أخرى، حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: إن كان المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان نائمة أو فاقدا للوعي، إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، إذا وقعت الجريمة في مكان رعاية أو إيواء أو عمل أو دراسة، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، إن كان وقوع الجريمة في أي حالة من حالات الأزمات والكوارث أو الحوادث " .

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