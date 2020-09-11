بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض وتدمير طائرات مسيرة بدون طيار ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. أظهر مقطع فيديو لحظة اعتراض وتدمير طائرات مسيرة بدون طيار ومفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ووثق المقطع، وفقا لـ"العربية"، قيام قوات المملكة برصد الطائرات وتتبعها لتحديد موقعها بدقة، ثم تدميرها قبل أن تصل لمناطق المدنيين في المملكة.

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